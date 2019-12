Homens se passam por funcionários para aplicar golpe em nome do IAP

O Instituto Ambiental do Paraná (IAP) alerta para um golpe que está sendo aplicado em Francisco Beltrão, na região Sudoeste do Estado. Dois homens chamados Beto e Pedro, estão se passando como funcionários do IAP e pedindo a empresas contribuição financeira.

Informamos que não pedimos nenhum tipo de contribuição financeira a empresas ou qualquer outro tipo de instituição. Eles fazem ligação dos telefone (41) 3324-3546 / 3452-1475

Ainda, o órgão pede a ajuda de todos para denunciar esse tipo de atividade ilegal. Se alguém tiver alguma informação dessas pessoas que está usando o nome do Instituto para fins lucrativos, pode entrar em contato com a Polícia Militar e o IAP. E quem foi vítima deste golpe, pode registrar um Boletim de Ocorrência.