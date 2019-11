Homenageie os mortos, mas não se esqueça dos vivos

Um dos feriados católicos mais celebrados, o Dia de Finados costuma levar multidões aos cemitérios no País inteiro. Há até quem viaje especificamente para visitar o túmulo de algum ente querido nessa data. Lápides são reformadas e lavadas, e flores colorem os cemitérios, uma lembrança do carinho e do amor àquele que já se foi.

Muito mais do que nos fazer lembrar de quem já morreu, o Dia de Finados poderia servir como um alerta para aqueles que ainda não se foram. Afinal, de que adianta mesmo chorar por quem já não está mais aqui? Certamente, ele teria gostado muito mais da sua lembrança em vida…

Sem dúvida que toda homenagem é válida, ainda mais àqueles que marcaram nossas vidas. A saudade é algo difícil de conter e que sabe doer bem doído.

Contudo, ao voltar do cemitério, olhe para sua família. Ligue para seus pais, converse com seus irmãos e amigos mais queridos, fale com um estranho na rua, cumprimente seu vizinho. Celebre a vida! Homenageie com seu carinho e amor aqueles que ainda estão contigo, que também moram em seu coração.

Nesses tempos em que a tecnologia nos liga de um ponto a outro da Terra, acabamos deixando em segundo plano o abraço e o beijo. Adiamos viagens, cancelamos visitas, deixamos tudo para depois. E se não houver o depois?

Nessa tarefa de se lembrar mais dos vivos, não se esqueça de você. Afinal, você é a pessoa mais importante para você. Não se deixe para depois, pode ser tarde de mais.