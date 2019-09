Homem tenta fugir da Polícia mas é pego transportando maconha no Oeste

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu na manhã dessa quarta-feira (11), um homem que estava de posse de oito quilos de maconha e que tentou fugir do bloqueio policial em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná.

A droga era transportada em um veículo GM/ KADETT com placas de Foz do Iguaçu/PR. Por volta das 05h52 da manhã de hoje, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista do veículo, que transitava pela BR-277.

O motorista ignorou a ordem e evadiu-se em alta velocidade, momento em que a equipe acionou o dispositivo de dilaceração de pneus (cama de faquir) e seguiu em acompanhamento tático.

Cerca de um quilômetro à frente, o veículo foi abandonado às margens da rodovia e o condutor empreendeu fuga em meio ao matagal, sendo capturado pela equipe logo em seguida.

Dentro do veículo os policiais encontraram três fardos de substância similar à maconha, totalizando 28 quilos da droga.

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Policia Civil de Santa Terezinha de Itaipu.