Homem sofre ferimentos graves ao sofrer queda de Cavalo em Toledo

Juliano Dalposo, 38 anos sofreu ferimentos graves ao sofrer um queda de Cavalo, na tarde desta sexta-feira (27) em Toledo.

Socorristas do Siate foram acionados na Avenida Maripá, região do Jardim América. De acordo com informações de populares Juliano trafegava com animal pela via, quando o cavalo caiu.

Ainda não se sabe o que causou o tomabo, mas o animal caiu sobre a vítima, que teve ferimentos graves.

O rapaz foi primeiramente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros com apoio do médico do SAMU e conduzido ao hospital com ferimentos graves. O Cavalo não se feriu.

Fotos e informações: Policial Web