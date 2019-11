Homem que matou casal e duas filhas é condenado a 57 anos de prisão

Um homem responsável pela morte da ex-mulher, do companheiro dela e das duas filhas deles, gêmeas, na época com seis anos, foi condenado a cumprir 57 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O crime ocorreu em março de 2016 – as vítimas foram mortas a golpes de enxada.

O Ministério Público do Paraná atuou na acusação, representado pela 3ª Promotoria de Justiça de Pinhais, sustentando a tese de homicídio qualificado (meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas e feminicídio, no caso da mulher e das crianças) – acolhida na íntegra pelos jurados. O julgamento foi realizado no dia 31 de outubro.

O condenado, que matou as quatro pessoas por não se conformar com o fim do relacionamento, encontra-se preso preventivamente desde o ano passado, por conta do crime, que causou grande repercussão na cidade.