Homem que matou a ex-sogra é condenado a 21 anos de prisão

O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, condenou nesta quinta-feira (6), por homicídio triplamente qualificado um homem que matou a ex-sogra. A pena fixada foi de 21 anos de reclusão em regime fechado.

O crime ocorreu na tarde de 6 de novembro de 2018, quando o condenado, de posse de uma faca, foi até a casa onde estavam a vítima, a ex-mulher e a filha do casal, que tinha menos de dois anos de idade na época. Durante uma briga com a ex-companheira, o réu atingiu a vítima – que tentou defender a filha – com uma facada na região do tórax, causando sua morte. O fato ocorreu na presença da criança. Foram consideradas como qualificadoras do crime o feminicídio (cometido em razão do sexo feminino da vítima), motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O réu, que já estava preso, não poderá recorrer em liberdade.