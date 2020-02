Homem morre em colisão entre carro e ônibus na BR-277

Cascavel – Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (13) um acidente envolvendo um carro e um ônibus, na BR-277, próximo ao Trevo Cataratas, em Cascavel.

Os dois veículos seguiam em direções contrárias e a colisão foi frontal. A frente do veículo, onde a vítima estava, ficou destruída. No ônibus, que faz a linha Curitiba a Foz do Iguaçu, ninguém se feriu.

Socorristas do Siate foram acionados, mas quando chegaram ao local o homem já estava morto.

A Polícia Rodoviária Federal e a Concessionária que administra a via, Ecocataratas, estão no local orientando o trânsito.

O IML (Instituto Médico Legal) foi acionado para fazer a remoção do corpo.