Homem morre carbonizado durante incêndio em residência em Ponta Grossa

Um homem de aproximadamente 40 anos de idade morreu após um incêndio em uma residência. A tragédia foi registrada no começo da madrugada desta quinta-feira (16) na região de Uvaranas, em Ponta Grossa, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros foram chamados pelos vizinhos. No local, as equipes controlaram as chamas que atingiam a casa – vizinhos já haviam retirado o homem, que estava inconsciente, de dentro da residência. No entanto, mesmo após receber os primeiros socorros dos bombeiros e do Samu, o homem já estava em óbito.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Criminalística estiveram no local e o caso será investigado. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e ainda aguarda para ser oficialmente identificado.

Fonte: Toledo News