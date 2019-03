Homem morre atropelado por caminhão na PR-486

Um homem morreu na tarde dessa quinta-feira (28), ao ser atropelado por um caminhão na BR-486, perímetro urbano de Cascavel.

De acordo com uma testemunha que presenciou o momento do acidente, o homem de aproximadamente 35 anos estava encostado em sua moto na lateral da rodovia quando o caminhão estava chegando perto, a vítima saiu do acostamento e teria se jogado em frente ao caminhão. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu.

Socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram ir até o local do atropelamento, mas a vítima já estava em óbito. Veja o relato da testemunha Gisele Mayara sobre o momento do acidente: