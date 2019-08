Homem leva facadas após briga com vizinho

Um homem ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado durante uma briga com um vizinho na madrugada dessa segunda-feira (05) no Jardim Melissa em Cascavel.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava num churrasco em uma residência vizinha quando ocorreu o desentendimento entre a vítima e o agressor.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender Diogo de Jesus Martins de 22 anos, que foi encaminhado ao Hospital Universitário com ferimentos no rosto, abdômen e braço.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e realizam buscas pelo suspeito.