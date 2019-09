Homem investigado por homicídio qualificado é preso em Nova Aurora

A partir de intervenção do Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Nova Aurora, Oeste do estado, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (24) de setembro, um homem investigado pelos crimes de homicídio qualificado e descumprimento de medida protetiva, ocorridos na cidade no sábado, 21 de setembro.

De acordo com apuração conduzida pelo MPPR, o investigado, descumprindo medida protetiva já concedida pela Justiça, invadiu a residência de sua ex-companheira e agrediu, com arma branca, um amigo da mulher que estava no local. Apesar de socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime é considerado qualificado por motivação fútil (ciúmes).

A prisão preventiva foi decretada pela Justiça a partir de pedido da Promotoria, que entendeu a medida necessária para a garantia da ordem pública e para evitar que o investigado deixe a cidade. Nos próximos dias o MPPR deve oferecer denúncia criminal pelos crimes de homicídio qualificado e de descumprimento de medida protetiva.