Homem fica ferido em capotamento na BR 277

Um homem de 60 anos de idade ficou ferido na noite domingo (29) em um capotamento registrado no perímetro urbano da BR 277, em Cascavel.

O motorista estava sozinho e seguia sentido Foz do Iguaçu quando perdeu o controle do veículo e capotou. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e quando o teste do bafômetro foi proposto a vítima teria confessado a ingestão de bebida alcoólica.

Socorristas da Ecocataratas, concessionária que administra o trecho, prestaram os atendimentos ao homem que teve ferimentos generalizados e foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

A vítima deve ser autuada posteriormente por embriaguez ao volante.

Acompanhe a cobertura realizada pela reportagem no local do acidente.