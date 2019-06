Homem fica em estado grave após ser atropelado e agredido em Cascavel

Socorristas e médico do Siate foram mobilizados na manhã dessa terça-feira(25), para atender Cledson de Jesus de 34 anos, que ficou em estado grave após ser atropelado e agredido na Rua Poente do sol no Brasmadeira em Cascavel-PR.

As primeiras informações são de que o jovem teria sofrido uma queda de moto. Mas no local foi possível constatar que o condutor de um veículo de cor prata teria jogado o carro em cima da vítima e o agredido com o capacete. Ainda de acordo com populares se trata de uma tentativa de homicídio.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, já que o motorista do veículo e agressor abandonou o carro no local e fugiu.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná).