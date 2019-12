Homem é preso transportando 414kg de maconha e 50 munições

Na noite desse domingo no Km 642 da BR-277em Céu Azul, a equipe PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem carregando 414kg de maconha e 50 munições.

A equipe deu ordem de parada ao veículo CHEVROLET/ONIX, placa QUZ5133. O condutor desobedeceu a ordem, sendo acionado o dispositivo dilacerador de pneus e após acompanhamento tático a equipe abordou o referido veículo no Km 640.

Ao realizar vistoria no interior do veículo foram localizados diversos tabletes no porta-malas e bancos traseiro e do passageiro de substância análoga à maconha, totalizando 414 Kg. Foi localizado no porta-luvas do veículo duas embalagens contendo 50 munições de calibre 38.

Diante de tal fato, o condutor, acompanhado do veículo, entorpecentes e munições, foi encaminhado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo para a delegacia de Polícia Civil de Matelândia.