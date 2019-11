Homem é preso no aeroporto de Foz do Iguaçu ao tentar embarcar com cocaína escondida em seu corpo

Foz do Iguaçu/PR – Na data de ontem (03/11), um paraguaio de 29 anos foi flagrado no aeroporto de Foz do Iguaçu com 1,170kg de cocaína atada ao seu corpo.

Ao passar pela fiscalização da Polícia Federal, foi detectado que ele estava utilizando glúteos falsos, onde a droga estava escondida.

Ele estava tentando embarcar para Guarulhos/SP e de lá faria uma conexão para Barcelona na Espanha. Informou que receberia 2.500 dólares pelo transporte.

O auto de prisão em flagrante foi lavrado na Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.

CS/DPF/Foz do Iguaçu