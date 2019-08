Homem é ferido com tiro no rosto, em Cascavel

O Dia dos Pais foi marcado por uma tentativa de homicídio em Cascavel. Um homem de 26 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua Serra da Esperança, no Bairro Morumbi, e encaminhado ao Hospital Universitário.

Reinaldo Aparecido da Silva de Oliveira foi atingido por um tiro na face, na região da mandíbula, e o projétil, a princípio, ficou alojado perto de uma das vértebras.

Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos cinco disparos de arma de fogo, sendo dois, inicialmente, e mais três após um pequeno intervalo de tempo.

Populares que frequentavam o local, onde havia uma festividade e se encontravam cerca de 50 pessoas, disseram ter visto o atirador fugindo em um veículo Voyage. A placa do carro foi repassada à polícia, que de pronto iniciou as buscas pelo atirador.

Uma ambulância do Siate, o oficial de área do Corpo de Bombeiros e o médico plantonista do Siate também foram até o local atender a ocorrência.