Homem é executado e suspeitos são presos assistindo ao vídeo do crime

Cascavel – Uma execução com requícios de crueldade foi registrada no fim da tarde de ontem (12) em uma estrada rural próximo à Estrada Rio da Paz, na região sul de Cascavel. Um homem foi morto a tiros em meio a uma mata. A Polícia Militar foi acionada por moradores, que afirmaram ter ouvido disparos de arma de fogo e visto um carro abandonado com portas abertas. Equipes da PM foram até o local e encontraram um Space Fox na estrada. Ao verificar o local, encontraram um homem morto em meio à mata, a cerca de 60 metros do veículo.

De acordo com os policiais, ele estava amarrado. O corpo tinha diversas perfurações de bala, principalmente no rosto.

Ao mesmo tempo, equipes da Guarda Municipal de Cascavel, que faziam ronda na mesma região mas não tinha conhecimento do homicídio, abordaram um veículo com quatro homens que assistiam a um vídeo no celular. Durante a abordagem, os GMs verificaram que o vídeo era de uma execução, e os indivíduos teriam confessado aos guardas que foram eles quem cometeram o crime e registraram a ação em vídeo.

Com eles foram encontradas duas pistolas que possivelmente tenham sido utilizadas na execução.

Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil, onde as histórias foram ligadas.

Até o fechamento da edição não havia informações sobre o caso, mas a previsão era de que eles seriam presos em flagrante.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime.