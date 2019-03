Homem é condenado por esfaquear ex-namorada

Carlos Neimar Cruz foi condenado a seis anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado. O crime aconteceu no dia 27 de fevereiro de 2014, no Bairro Coqueiral, em Cascavel. Ele teria atingido a ex-namorada com duas facadas por não aceitar o fim do relacionamento. Na época, ela contou que ele a ameaçava havia pelo menos 30 dias antes do crime.

Na ocasião, o acusado chegou a dizer que não teria tentado matá-la e que teria caído sobre ela com a faca.

A qualificadora do crime, de acordo com o Ministério Público, seria o motivo fútil.

O réu não compareceu ao júri e será intimado nos próximos dias. Ele deve cumprir a pena em regime semiaberto.