Homem é condenado a 16 anos de prisão por feminicídio em Toledo

O Ministério Público do Paraná obteve a condenação a 16 anos de prisão em regime fechado de um homem acusado de feminicídio em Toledo, Oeste do estado. O crime foi praticado em julho de 2017 e causou muita repercussão na cidade – o réu matou a mulher a tiros, na casa da cunhada, com quem mantinha uma relação extraconjugal. O crime ocorreu na presença do filho do casal, então com seis anos.

O julgamento foi realizado nesta quinta-feira, 1º de agosto, e durou cerca de 12 horas. O MPPR sustentou a tese de homicídio duplamente qualificado – feminicídio e motivo fútil – o que foi integralmente aceito pelos jurados. O réu deixou o Plenário do Júri detido. Ele já se encontrava preso cautelarmente desde a época do crime.