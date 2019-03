Homem é condenado a 14 anos por homicídio

Gabriel Gonçalves Cardoso Ávila foi condenado a 14 anos de prisão em regime inicial fechado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Ele é acusado de matar Lucas Eduardo Marques e tentar matar um adolescente de 16 anos, em abril de 2015, no Bairro Parque São Paulo, em Cascavel.

As investigações apontaram que Gabriel e outro homem identificado como Daimond Alfredo de Paula teriam passado de moto em frente à casa das vítimas e atirado. Lucas morreu ainda no local e o adolescente também foi ferido, mas sem gravidade.

Daimond, apontado como condutor da moto utilizada no dia do crime, foi encontrado morto ano passado em um terreno no Bairro Alto Alegre.

Já Gabriel, que respondia ao processo em liberdade, não compareceu ao júri ontem. Ele enviou uma carta pelo advogado informando que mora em Santa Catarina e não tinha dinheiro para vir a Cascavel.

Tanto a defesa do acusado quanto o Ministério Público recorreram da sentença. O MP pede que seja incluída a qualificadora de que o réu dificultou a defesa da vítima.

O réu vai responder em liberdade até o julgamento do recurso.