Homem é baleado no Bairro Neva

Ivonei Faria dos Santos, 30 anos, foi vítima de tentativa de homicídio por volta das 21h30 desta segunda-feira (23) na Rua Cassiano Jorge Fernandes, Bairro Neva, em Cascavel. De acordo com testemunhas ele teria sido baleado em uma casa e ao fugir do local para pedir ajuda, teria caído próximo a um veículo estacionado. Socorristas do Siate foram acionados e após os primeiros atendimentos Ivonei foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Não há informações do número de disparos que atingiram a vítima.

De acordo com a Polícia Militar, uma mulher que teria ligação com o crime foi detida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Reportagem: Cláudia Neis

Veja a cobertura realizada pela reportagem no local do crime.