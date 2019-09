Homem é assassinado no Alto Alegre em Cascavel

Jocemar Marun, morreu após ser baleado na tarde deste domingo (15), na esquina das ruas Fagundes Varella e Cuiabá, Bairro Alto Alegre, em Cascavel.

De acordo com testemunhas, dois homens teriam chegado ao local onde funciona um bar e atirado contra Jocemar, que seria proprietário do estabelecimento, fugindo na sequencia.

A Polícia Militar realiza diligências em busca dos suspeitos. Até o momento ninguém foi preso.

Segundo homicídio

Outro homicídio foi registrado mesmo local no início da manhã de sexta-feira (13). Gabriel Henrique de Oliveira Bordin, 22 anos, foi baleado após uma briga nas proximidades e pediu ajuda no estabelecimento. Ele levou seis tiros e morreu no (HU) Hospital Universitário de Cascavel.

Reportagem: Cláudia Neis

Acompanhe a cobertura realizada no local do crime.