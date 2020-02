Um homem de aproximadamente 30 anos morreu ao ser atingido por pelo menos três tiros na cabeça, no fim da tarde desta terça-feira (4) na Rua das Antas, Bairro Brasmadeira, em Cascavel.

As primeiras informações são de que o caso possa ser de latrocínio, pois o carro da vítima foi levado.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Uma mulher com mandado em aberto foi presa no local.

A vítima ainda não foi identificada.

