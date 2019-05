Hilux SW4 é apreendida em Guaíra por uso de documento falso

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu nessa quinta-feira (23), no km 350 da BR- 163 em Guaíra, o veículo I/Toyota Hilux SW4, cor preta e placas AVC4404, conduzido por C. C, 37 anos.

Durante a fiscalização do veículo e dos documentos apresentados, constatou -se que o CRLV do veículo era falso.

Com o condutor estavam a quantia de R$ 1.550,00 e dois celulares da marca Iphone. Diante das informações obtidas, foi constatada, em princípio, ocorrência de Uso de documento falso.

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Guaíra/PR.