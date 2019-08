Handebol, natação e GR abrem seleção de atletas

Julia Lara (centro), ajudou GR de Cascavel terminar em 5º na classificação geral do Brasileiro no Infantil 2 - Crédito: GR Cascavel

Julia Lara (centro), ajudou GR de Cascavel terminar em 5º na classificação geral do Brasileiro no Infantil 2 - Crédito: GR Cascavel

Pouco mais de dez dias depois da assinatura do convênio entre Município e organizações da sociedade civil para o desenvolvimento do desporto não profissional em Cascavel, algumas modalidades já iniciam a busca por atletas para representar a cidade, principalmente nas competições do Calendário Oficial do Estado.

Ontem, o handebol, a natação e a ginástica rítmica abriram seleção de atletas com idade a partir de 14 anos para receber bolsa auxílio e treinamento gratuito para competir na temporada 2019/2020 – de agosto deste ano até dezembro do próximo ano.

Os valores vão de R$ 200 a R$ 1,8 mil, dependendo do currículo do atleta. “Um campeão nacional, por exemplo, recebe o valor máximo, enquanto um campeão estadual recebe menos e um municipal o valor inicial”, explica Lucas Chiarello, presidente da ACH (Associação Cascavelense de Handebol) e do IEFC (Instituto Escola de Futebol Cascavel).

Como participar?

A ACH venceu o Chamamento Público 01/2019 para gerenciar as modalidades de handebol nos dois naipes e categorias (feminino e masculino juvenil e adulto, e de areia feminino e masculino juvenil e adulto) e a natação (feminino e masculino juvenil e adulto). Os interessados em participar da seleção de atletas nessas modalidades devem enviar currículo esportivo para o e-mail cascavelhandebol@gmail.com. Já o IEFC apresentou melhor proposta para gerenciar a ginástica rítmica, modalidade exclusivamente feminina, nas categorias juvenil e adulta. As interessadas devem encaminhar currículo esportivo para o e-mail institutoefc@hotmal.com.

Requisitos

Os requisitos a serem avaliados por ACH e IEFC no currículo esportivo dos atletas são: ser atuante na modalidade nos últimos três anos; ter terminado as competições que participou em primeiro, segundo ou terceiro lugar; não ser funcionário público municipal em Cascavel; e ter conta bancária no próprio nome.