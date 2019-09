Guarda que “furtou” próprio carro volta ao trabalho

Reportagem: Cláudia Neis

O guarda patrimonial investigado pelo furto do próprio carro dentro do pátio da Cettrans deve voltar ao trabalho dia 26. A diretoria da Guarda disse que o servidor continua respondendo processo administrativo, mas retorna após afastamento de 30 dias por conta do ocorrido. Ele atuava na segurança de uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento), mas deve retornar em outra função.

Além do procedimento interno, há um inquérito na Polícia Civil.

O servidor prestou depoimento sobre o caso na última segunda-feira (16) na Prefeitura de Cascavel, mas ainda não foi convocado pela PC.

O caso

O carro do guarda foi apreendido em uma fiscalização de trânsito no dia 22 de agosto devido a uma série de irregularidades, inclusive impostos em atraso. O servidor foi até o pátio da Cettrans e pediu para retirar o material de trabalho que havia ficado no veículo, mas acabou saindo do local dirigindo o carro.

Pessoas próximas a ele disseram que sua intenção era ir até em casa para retirar os objetos e devolver o carro. Horas depois do ocorrido, o guarda abandonou o carro na frente do prédio e foi embora.