Guarda Patrimonial que “furtou” o próprio carro é afastado

O Guarda Patrimonial que “furtou” o próprio carro do pátio da Cettrans no fim da tarde de ontem (22) foi afastado das funções e responderá a um procedimento administrativo, as medidas foram anunciadas hoje pela manhã pela diretoria das Guardas Municipal e Patrimonial. O servidor atua na função há 15 anos. Um inquérito também foi aberto na Polícia Civil.

O caso

O carro do Guarda Patrimonial de Cascavel havia sido apreendido em uma fiscalização de trânsito na tarde de ontem, pois apresentava uma série de irregularidades como impostos em atraso.

Após o carro ser recolhido ao pátio da Cettrans, o servidor foi até o local e pedido para retirar o material de trabalho que havia ficado no veículo mas acabou saindo do local dirigindo o mesmo. Pessoas próximas à família do servidor, afirmam que ele resolveu levar o veículo até a casa dele para descarregar os objetos e depois entrega-lo novamente. Horas depois de retirar o veículo do pátio da Companhia o Guarda o abandonou novamente em frente ao prédio e fugiu.

Hoje a prefeitura divulgou as imagens das câmeras de segurança da Cettrans que registraram toda a ação do Guarda. O material será anexado ao procedimento administrativo e também ao inquérito policial.

Reportagem: Cláudia Neis