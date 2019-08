Guarda Patrimonial “furta” o próprio carro do pátio da Cettrans

Um Guarda Patrimonial de Cascavel entrou no pátio da Cettrans e “furtou” o próprio carro que havia sido recolhido por apresentar irregularidades durante fiscalização de trânsito realizada na tarde de hoje (22). De acordo com pessoas próximas à família do servidor, o homem teria ido até a Cettrans para retirar o material de trabalho que havia ficado dentro do carro, mas chegando ao local resolveu levar o veículo até a casa dele para descarregar os objetos e depois entrega-lo novamente.

Horas depois de retirar o veículo do pátio da Companhia o Guarda o abandonou novamente em frente ao prédio.

O veículo foi levado até a Policia Civil. A prefeitura emitiu um nota afirmando que o comando da Guarda só deve se pronunciar amanhã pela manhã, mas que acompanha a situação junto com as polícias Civil e Militar.

O homem que não foi preso, deve responder por dano ao Patrimônio Público.

Reportagem: Cláudia Neis

A ação do servidor foi registrada pelas câmeras de segurança da Cettrans.