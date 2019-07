Grenal põe fogo no Brasileirão

Internacional e Grêmio se enfrentam no Beira Rio neste sábado, às 19h, em jogo que deve ser marcado pelo uso de jogadores reservas. Ambas as equipes estão disputando tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores e vem dando preferência a essas competições de mata-mata, em detrimento dos pontos corridos.

Mesmo assim, o Internacional vem fazendo campanha satisfatória, aparecendo na quinta colocação com 16 pontos. Além disso, o Colorado venceu todas as partidas que disputou no Beira Rio, o que o torna o favorito da partida.

Já o Grêmio começou muito mal o Brasileiro, mas mostra indícios de recuperação após a vitória diante do Vasco na última rodada e já aparece na primeira página da tabela de classificação.

No ano de 2019, o Grêmio vem levando vantagens nos Grenais, com uma vitória e dois empates, justamente as partidas da final do Gaúcho, no qual foi campeão nos pênaltis.