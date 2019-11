Grêmio x CSA

Em outro duelo nesta quinta-feira (5) entre uma equipe que luta pelo G4 outra que tenta sair do Z4, o Grêmio recebe o CSA às 21h, na Arena, pelo encerramento da 31ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho, embalado por três vitórias consecutivas, deve ter apenas uma alteração em relação ao time que derrotou o Internacional no último domingo. Léo Moura, que ficou no banco de reservas e entrou nos minutos finais, ocupará a vaga de Galhardo na lateral direita. Na equipe alagoana, antepenúltima colocada, o volante Dawhan e o zagueiro Luciano Castán, suspensos, se juntam ao goleiro Jordi, ao lateral-esquerdo Carlinhos e ao volante Naldo, lesionados, na lista de desfalques.