Grave acidente deixa uma pessoa morta na BR-158 em Campo Mourão

Uma pessoa morreu na noite dessa sexta-feira (20), após uma colisão transversal no km 222 da BR158 em Campo Mourão.

O acidente entre um caminhão e um Ford Fiesta foi registrado por volta das 20h10. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as evidências indicam que a colisão ocorreu quando o caminhão efetuava a conversão na contra-mão da alça de acesso do viaduto. O caminhoneiro fugiu do local deixando marcas de pneus e pedaços do caminhão.

O único ocupante do veículo era um homem de 41 anos que morreu na hora.

O trânsito ficou interrompido por uma hora na pista principal nos dois sentidos, mas podendo ser desviado por baixo do viaduto. Liberado totalmente as 22h15.