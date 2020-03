Governadores manterão restrições mesmo após Bolsonaro pedir fim de isolamento

Pelo menos 24 dos 27 governadores informaram que manterão as regras de isolamento apesar das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Na noite de terça-feira (24), Bolsonaro fez pronunciamento em que pediu a “volta à normalidade”, o fim do “confinamento em massa” e disse que os meios de comunicação espalharam “pavor”. A reportagem é do Portal G1.

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), evitou comentar sobre o discurso do presidente e informou em nota que o estado vai manter as medidas adotadas para o enfrentamento do coronavírus.

Os governadores que disseram que manterão as regras de isolamento são: AC, AL, AP, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SP, SE e TO;

Não disse se manterá: governador do DF;

Não se manifestaram: governadores de RO e RR.

A fala de Bolsonaro foi criticada por 19 governadores.

Criticaram a fala de Bolsonaro: governadores de AC, AL, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SP e SE;

Evitaram criticar: governadores de AM, DF, MT, MG, PR e TO;

Não se manifestaram: governadores de RO e RR.