Giro da violência

Polícia pede ajuda

A Delegacia de Homicídios pede que quem tenha alguma informação sobre a tentativa de homicídio de Osmar Rocha, que foi esfaqueado na noite de terça-feira (9) na Avenida Piquiri, Bairro Brasmadeira, em Cascavel, e continua em estado grave, que entre em contato pelos telefones 197 da Polícia Civil e 99909-3842 (celular de plantão da Delegacia de Homicídios).

Capotamento BR-467

Uma pessoa ficou ferida em um capotamento registrado na tarde de ontem próximo ao Contorno Oeste na rodovia BR-467, em Cascavel. Uma caminhonete estava no acostamento da rodovia e foi atingida por um veículo que transitava pela via. Com o impacto, a caminhonete capotou, indo parar no canteiro central da rodovia. Na caminhonete ninguém se feriu, uma pessoa que estava no EcoSport teve ferimentos leves.

Motociclista ferido

Um motociclista de 43 anos ficou ferido após colidir em um carro no acesso à BR-277 no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel, no fim da tarde de ontem. Os dois seguiam em sentido contrário e um deles foi acessar a BR quando a batida aconteceu. Ismael de Souza teve ferimentos moderados e foi encaminhado à UPA Tancredo.