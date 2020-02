Ginetta G55 fatura as Mil Milhas do Brasil

O Ginetta G55 pilotado por Esio Vichiese, Renan Guerra e Stuart Turvey venceu domingo as 1000 Milhas do Brasil, prova disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O trio se revezou na liderança com a tripulação do Mercedes AMG GT4 até a nona hora, quando o carro da marca alemã precisou reparar os freios, perdendo tempo e abrindo caminho para o triunfo do time do modelo inglês.

Esio Vichiese, Renan Guerra e Stuart Turvey (Ginetta G55) completaram 360 voltas em 11h01m00s312, recebendo a bandeirada com uma vantagem de cinco voltas para Leandro Ferrari, Flávio Abrunhoza, Marcelo Brisac e Renato Braga (Mercedes AMG GT4).