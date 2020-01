GDE prende três pessoas por tráfico e apreende maconha no Morumbi

Investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil prenderam três homens suspeitos de tráfico e apreenderam maconha e um televisor com suspeita de ser furtado em duas residências do bairro Morumbi em Cascavel nesta sexta-feira (17).

Os policiais receberam uma denúncia de que uma pessoa residente na Rua Moacir Bordignon no Bairro Morumbi estaria armazenando maconha em sua residência e repassando para outros indivíduos realizarem a venda do entorpecente em um ponto de drogas na Rua Pico da Neblina em frente a uma quadra de esporte.

Após realizarem diligências nesta sexta-feira (17), os investigadores visualizaram o momento que uma motocicleta de cor verde com dois indivíduos chegaram em frente da residência citada na denúncia, sendo que o passageiro desceu e adentrou na residência, após cerca de cinco minutos ele voltou e saíram do local rapidamente.A equipe realizou o acompanhamento da motocicleta, a qual parou na Rua Pico da Neblina, local onde foi realizada a abordagem. Com o piloto da motocicleta nada de ilícito foi localizado, com o passageiro foram localizadas 22 porções de maconha devidamente fracionadas e embaladas para a venda.

No local da abordagem, estavam mais quatro pessoas sentadas na frente de uma casa, sendo dois homens e duas adolescentes, os quais disseram que são usuários de droga, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. A casa aparentava estar em estado de abandono e com o portão aberto, sendo que no interior da residência havia uma porção de maconha com embalagem idêntica a localizada anteriormente e uma televisão de 49 polegadas envolta em um cobertor.

Outra equipe retornou a residência da Rua Moacir Bordignon, onde foi encontrado no interior do guarda roupa diversas porções de maconha iguais as apreendidas anteriormente e mais alguns tabletes maiores que estavam no quintal, totalizando um quilo e meio de maconha. O morador da residência de 28 anos, o condutor da motocicleta de 25 anos e o passageiro de 23 anos foram presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Os demais indivíduos foram liberados.

Quem reconhecer a televisão pode comparecer no GDE com algum documento que comprove a propriedade.