GDE prende suspeito de tráfico e apreende 120kg de maconha

Policiais civis do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel apreenderam 120kg de maconha e prenderam um suspeito de tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (9).

Os investigadores do GDE visualizaram um veículo Corsa de cor verde saindo de uma residência na Rua Guaraniaçu em direção a Rua Rocha Pombo em Cascavel. O veículo estava na contramão em atitude suspeita, na sequência estacionou no pátio de um posto de combustível, local onde foi realizada a abordagem.

Com o indivíduo nada de ilícito foi localizado, mas no porta-malas do veículo foram encontrados vários tabletes de maconha.

Na sequência os policiais se deslocaram até o local onde o homem estava anteriormente, onde foi localizado mais tabletes de maconha, inclusive com a embalagem idêntica a droga encontrada no veículo.

O homem, identificado como M.V.d.C. de 22 anos, assumiu a propriedade da droga e foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. O veículo foi apreendido e a droga apreendida totalizou 120 kilos.