Investigadores do GDE localizaram na noite de ontem(24) uma carga de refrigerantes em lata que havia sido furtada na cidade de Guaraniaçu. As mercadorias estavam em um estabelecimento na Rua Guaíba no Bairro Periolo.

O dono do estabelecimento foi conduzido até a Delegacia, onde prestou declaração e foi liberado. A carga totalizou 4.563 fardos do refrigerante, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil reais.