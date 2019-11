Na manhã de hoje Policiais do GDE e DH cumpriram Mandado de Busca e Apreensão em uma residência na Rua Medianeira no bairro Cataratas.

No local foi encontrado uma pistola Taurus calibre 380 com 28 munições, o proprietário alegou possuir tal arma para sua defesa.

R.G.S, de 32 anos, foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo.