GDE apreende mais de meia tonelada de maconha em Cascavel

Um equipe de investigadores do GDE fez na tarde desta segunda-feira(01), fez a prisão de um casal 19 e 20 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo.

O casal foi preso em flagrante no quarto de um motel da cidade, após denuncia anônima. No momento da abordagem fora localizado no porta malas do veículo Mercedes C180, 524kg (quinhentos e vinte quatro quilos) de maconha, além de o veículo ter alerta de roubo no último dia 13 de maio de 2019.

O casal, veículo e entorpecentes foram encaminhados a Delegacia da Policia Civil e apresentados a autoridade policial.