Investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil apreenderam nesta terça-feira (4), 11,300kg de crack em uma carreta no bairro Alvorada em Foz do Iguaçu.

A carreta estava em uma oficina mecânica para manutenção, o proprietário da oficina agora será ouvido pelo Delegado Operacional do GDE, Francisco Sampaio, com a finalidade de apontar o possível responsável pela carreta. As investigações prosseguem.

Veja a entrevista com o Delegado Francisco Sampaio: