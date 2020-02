GDE apreende cocaína em fundo falso de “Gaiola”

Investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil apreendeu na tarde desta terça-feira (11) em Foz do Iguaçu, quase oito quilos de cocaína no fundo falso de uma “Gaiola”, fusca utilizado para prática de trilha.

O veículo foi localizado no bairro Itamaraty, próximo a rodoviária e no fundo falso foram localizados nove tabletes de cocaína, totalizando 7,435 kg de cocaína. A Gaiola estava em via pública e após denúncia anônima os policiais localizaram a droga.

O veículo chegou a ser levado para um lava car com a finalidade de usar a rampa, possibilitando localizar a droga.

Ninguém foi preso, no entanto as investigações prosseguem com a finalidade de localizar o proprietário do veículo.