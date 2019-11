Gaúchos vencem as 500 Milhas de Londrina

Rafael e Gustavo Simon posam com o troféu da 28ª edição das 500 Milhas de Londrina

Os gaúchos dominaram a 28ª edição das 500 Milhas de Londrina, disputada sábado no Autódromo Ayrton Senna. Os irmãos Gustavo e Rafael Simon, de Palmeiras das Missões, largaram na pole position e lideraram 234 das 263 voltas disputadas. Eles só não estiveram na ponta da volta 37 à 66. Eles perderam a liderança no primeiro pit stop para os paulistas José Fortes/Emílio Ianez/Henrique José e a recuperaram no segundo pit. Só eles ocuparam a primeira colocação.

Em segundo lugar se classificou o trio londrinense formado por Luciano Borghesi, Cláudio Ramos e Beto Borghesi, que receberam a bandeirada a sete voltas dos vencedores. Na terceira colocação se classificou a dupla Eduardo Pimenta de Souza/Miguel Galli, de Foz do Iguaçu.

Gustavo Simon, que pilotou o Protótipo MRX na parte final da prova, destacou a primeira vitória da dupla em uma prova longa. “É algo sensacional. Já tínhamos ganhado e fomos campeões brasileiros de Endurance na nossa categoria, mas, na Geral, é nossa primeira vitória. Tivemos um bom desempenho, mas a corrida foi muito difícil. A primeira e a segunda parte foram muito fortes. Os adversários imprimiram um ritmo que nos forçou a pisar fundo. As entradas do Pace Car também nos fizeram pisar tudo no acelerador para recuperarmos a vantagem que tínhamos até a intervenção na prova. Na parte final ficou um pouco tranquilo. Faltando 20 voltas, pude sentir que a vitória estava perto. só precisava manter uma tocada segura e torcer para que o carro não quebrasse. Felizmente, tudo correu bem e estamos comemorando a vitória”, salientou Gustavo.

Já Rafael Simon diz que o calor foi um forte adversário: “Somos do Sul e aguentar seis horas de corrida é muito difícil. Viemos a Londrina para testar o motor em uma prova longa, de tradição. Pelo jeito foi aprovado, com pole e vitória. Essa prova é sensacional. Nossa estratégia, com o Gustavo abrindo e fechando a corrida, foi perfeita”, falou Rafael.

As 500 Milhas de Londrina tiveram promoção e organização de Beto Borghesi e Aloysio Moreira, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Resultado final das 500 Milhas de Londrina

Pos. Nº Piltoos Grupo Carro Tempo

1º) 56 Gustavo Simon/Rafael Simon B Protótipo MRX 263 voltas em 6h25m28s798

2º) 34 Mario Marcondes/Luciano Borghesi/Cláudio Ramos/Beto Borghesi C/A Protótipo H1R a 7 voltas

3º) 110 Eduardo Pimenta de Souza/Miguel Galli C/A Protótipo Spyder a 10 voltas

4º) 38 Luiz Bley Júnior/Leonardo Yoshi/Aloysio Moreira C/A Protótipo Spyder a 12 voltas

5º) 40 Diego Pardo/Admir Pardo/André Pardo D Protótipo Aldee a 23 voltas

6º) 77 Edras Soares/Juarez Soares/Esdras Soares A Protótipo a 26 voltas

7º) 66 Alejandro Cignetti/Vander Penques C Protótipo a 27 voltas

8º) 30 Algacir Sermann/Fábio Tokunaga F Gol a 35 voltas

9º) 10 Luiz Ferreira/Rodney Grandizoli G Gol a 43 voltas

10º) 74 Luiz Abbad/Sérgio Martinez C/B/A Protótipo Spyder a 50 voltas

11º) 23 Gustavo Moreira/Thiago Scarpetta/D. Prazeres G Gol a 67 voltas

12º) 146 Franco Dauer/Fernando Fernando Dauer/Rodrigo Bonoro F Gol a 93 voltas

13º) 11 José Fortes/Emílio Ianez/Henrique José B Protótipo H1R a 97 voltas

14º) 73 José Neto/Leandro Totti C Protótipo Spyder a 119 voltas

15º) 83 Luiz Barcellos/Vitor David/Renato David F Alfa Romeo a 191 voltas

16º) 46 Roberto Perez/José Córdoba B Protótipo a 201 voltas

17º) 75 Marcos Romera/Werner Berveglieri/Anderson Garcia/Matheus Souza G Gol a 234 voltas

18º) 107 João Weiller/José Ademir de Carvalho E Puma a 238 voltas