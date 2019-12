A dupla Marcos Valandro/Dario Driessen, de Cascavel, disputa sábado a final do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. A prova será em Marcelino Ramos. A dupla Carminatti/Marco Marini lidera a categoria RC4, com 44 pontos. O cascavelense Marcos Valandro está na vice-liderança do campeonato de pilotos, com um ponto a mais que Sandro Suptitz/Eduardo Ortolan, também de Cascavel, que não irão participar da etapa final.