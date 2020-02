Garoto de 14 anos mata adolescente de 16 a facadas por um narguilé

Foto: Portal 196

Um adolescente de 16 anos morreu após ter sido esfaqueado na noite de ontem (14), no Centro de Capanema.

Por volta das 20h30, a Polícia Militar foi acionada por populares para ir até a praça central, onde um rapaz havia sido esfaqueado.

Ao chegar, a equipe encontrou a ambulância do Corpo de Bombeiros realizando atendimento pré-hospitalar de um adolescente de 16 anos, com ferimento no tórax.

Após informação de uma testemunha ocular, a equipe realizou diligências e encontrou o suposto autor da agressão, um adolescente de 14 anos, que já estava em sua residência. O garoto confessou ser o autor do crime.

A vítima acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e entregue na Delegacia de Capanema, com a faca usada no crime.

De acordo com o rapaz, o desentendimento entre ambos teria ocorrido por conta de um narguilé. A vítima o teria acusado de furto e, no calor da discussão, acabou efetuando a agressão com a faca.

As informações são do Portaltri