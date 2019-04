Game Combatendo o Cyberbullying atinge mais de 3,4 mil adolescentes

Com a proposta de levar para as salas de aula o debate sobre cyberbullying, o jogo virtual Combatendo o Cyberbullying já foi ativado por mais de 3,4 mil alunos de centenas de escolas pelo Brasil.

O game, disponível para download gratuito pelo Google Play e pela Apple Store, é parte do programa Internet com Ética, desenvolvido pela ZOOM education for life, que inclui também um jogo de tabuleiro, webinário, vídeos aulas e um concurso cultural, que vai premiar as dez escolas e os 100 alunos mais engajados.

Primeiro programa da série Movimentos Mobilizadores, o Internet com Ética é uma iniciativa social da ZOOM e, portanto, é dirigido a escolas públicas e privadas de todo o país sem custos. Dentro de um contexto de aprendizagem ativa, de forma divertida e lúdica, a ação estimula o protagonismo do aluno dentro e fora da sala de aula, levando o debate para além dos muros da escola.

Embaixadores: até o dia 30 de abril, adolescentes de todo o país podem se candidatar a ser tornar embaixadores da causa. Os interessados só precisam postarem um vídeo no YouTube contando como têm contribuído para combater o cyberbullying entre os colegas. Instruções e regras sobre a seleção estão no site www.movimentosmobilizadores.com.br.

Há 22 anos, a ZOOM education for life propõe um modelo diferenciado de educação, focado no desenvolvimento do potencial criativo de crianças, jovens e adultos ao adotar a metodologia do aprender fazendo, que faz com que os alunos sejam colocados como protagonistas de seu próprio aprendizado, expandindo competências e agregando atitudes e valores para toda a vida. Desde 2016, a empresa vem investindo forte na Cultura Maker, criando projetos e produtos nos quais os estudantes se apropriam de muitos saberes antes limitados aos técnicos e engenheiros.

A ZOOM é pioneira e líder no segmento da robótica educacional. Seus programas curriculares e extracurriculares são resultado de forte investimento em pesquisa e desenvolvimento de metodologias ativas de aprendizagem e na formação e acompanhamento presencial dos educadores para o sucesso na aplicação com os alunos.

Os Programas Educacionais da ZOOM buscam transformar a sala de aula em um ambiente no qual os seus alunos se sintam instigados a conectar, construir, analisar e continuar aprendendo, trabalhando com atividades lúdicas e desafiadoras. Como resultado, a ZOOM se tornou líder no segmento da Cultura Maker e STEM (Science, Tecnology, Engineering and Math).

A ZOOM já atendeu mais de 2,5 milhões de estudantes em mais de 8 mil escolas de todo o Brasil, incentivando mais de 150 mil educadores a se engajarem nessa nova forma de ensinar e aprender.