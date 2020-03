Gaeco cumpre mandados em Toledo e São Pedro do Iguaçu 

O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo de Cascavel do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpre nesta segunda-feira (16), 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Toledo e São Pedro do Iguaçu, que integram a Comarca de Toledo.

A ação é parte da Operação Gulon, voltada a coibir ilegalidades relacionadas a pagamentos de diárias e licitações na Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, Oeste do estado.

Expedidas pela 2ª Vara Criminal de Toledo, as ordens judiciais foram cumpridas na Câmara (inclusive no gabinete do presidente do Legislativo Municipal), em seis empresas e uma residência situadas em Toledo e outras cinco em São Pedro do Iguaçu. Houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A Operação Gulon foi deflagrada em novembro de 2019. As investigações são conduzidas pela 4ª Promotoria de Toledo, que tem atribuição na área de proteção ao patrimônio público.