A Asservel (Associação dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel) receberá seis jogos válidos pela 3ª rodada da 1ª fase da Taça Asservel de Futebol Feminino neste domingo (22). A competição, organizada pela Liga de Futebol Paranaense começou no último dia 8 com 12 equipes participantes, cada uma com 15 atletas inscritas. A programação é desenvolvida nas tardes de domingo.