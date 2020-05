A Itaipu Binacional, liberou mais de 160 mil reais para o Lar dos Velhinhos de Foz do Iguaçu, através do Fundo de Auxílio Eventual, com a finalidade de que o Lar faça a compra de materiais de limpeza, alimentação, higiene e segurança para melhorar os serviços durante a pandemia do coronavírus. O dinheiro sera entrega em até 30 dias após após a apresentação da documentação e adequação às normas da empresa.