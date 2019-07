Fundación Prosegur inaugura escola em aldeia indígena

A Fundación Prosegur, instituição que canaliza as ações sociais da Prosegur, inaugura mais uma escola por meio de seu Programa de Cooperação para o Desenvolvimento Piecitos Colorados, na Aldeia Araçaí, da comunidade indígena Guarani Mbyá no Paraná.

Destinada a 30 alunos do ensino fundamental I e II, a Escola Estadual Indígena Mbya Arandú fica em uma área protegida, a 18km do centro do município de Piraquara. O local foi encontrado em 2017 por uma equipe de voluntários da Prosegur em Curitiba. O imóvel em madeira, de aproximadamente 120 metros quadrados, apresentava condições precárias, com sérios problemas estruturais e risco de segurança.

Em 2018, o termo de colaboração para incorporar a escola ao programa foi assinado pelo representante da comunidade indígena, cacique Laercio da Silva, e pela Secretaria da Educação do Paraná. Foi construída, então, uma nova escola de 200 metros quadrados como fase inicial da intervenção do Programa Piecitos Colorados.

“Nosso objetivo é estimular ações sociais que correspondem às demandas reais das regiões onde as empresas do grupo estão presentes. O programa, além da construção e da reforma da escola, busca trabalhar em conjunto com a equipe de educadores aspectos como a formação nutricional, novas ferramentas didáticas e pedagógicas e o fomento de práticas esportivas, bem como a sensibilização das famílias” afirma Silvana Meza Salazar, responsável pela Fundación Prosegur no Brasil.

Piecitos Colorados

Atualmente, Piecitos Colorados conta com 47 escolas participantes e mais de 5 mil alunos beneficiados, distribuídos em sete países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai. No Brasil, as escolas estão localizadas nas cidades de Teófilo Otoni – com duas unidades – e Pouso Alegre, em Minas Gerais, Águas Lindas em Goiás, Belford Roxo no Rio de Janeiro, Olinda em Pernambuco, na região ribeirinha de Manaus no Amazonas e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa última recém-reformada será inaugurada oficialmente no dia 16 de agosto.

Buscando atuar como agente de mudança, evitando intervenções pontuais, Piecitos Colorados também impulsiona a colaboração entre as famílias, comunidade, educadores e a própria companhia com o objetivo de tornar a escola autossuficiente.

Sobre a Fundación Prosegur

A Fundación Prosegur, braço social e cultural do Grupo Prosegur, trabalha com o objetivo de construir uma sociedade solidária, gerando oportunidades de desenvolvimento. A entidade impulsiona projetos sociais que respondem às demandas reais das regiões onde as empresas do Grupo estão presentes, promovendo a formação das novas gerações e fomentando a inclusão sociolaboral de pessoas com deficiência além do Voluntariado Corporativo.

Iniciativas como Piecitos Colorados – projeto de Cooperação ao Desenvolvimento na América, bolsas de estudo chamadas Bolsas Talento, programas de educação ambiental e outras ações focados na inclusão social e laboral de pessoas com alguma deficiência, beneficiaram diretamente mais de 43.200 pessoas em dez países em 2018. No Brasil, 2.300 pessoas foram beneficiadas por essas ações.