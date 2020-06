Frigorífico envolvido em operação da PF vai a leilão por quase R$ 8 milhões

A massa falida do frigorífico Larissa, no Paraná, envolvido na Operação Carne Fraca da Polícia Federal (PF) em 2017, vai a leilão na próxima segunda-feira (22) por quase R$ 8 milhões. No leilão serão oferecidos máquinas e equipamentos que compunham a fábrica, além de imóveis e barracões. O leilão será online, conduzido pelo leiloeiro público Helcio Kronberg, a partir das 10h, e os lances já podem ser dados pelo site www.hkleiloes.com.br. Os lotes serão vendidos separadamente e totalizam R$ 7.932.370 milhões. Caso os bens não sejam vendidos neste dia, um novo leilão será feito no dia 29, por pouco mais da metade do valor, R$ 5.552,659 milhões

“A grande vantagem de quem adquirir os bens é que a fábrica está totalmente equipada e com possibilidade operacional. O frigorífico precisou se adaptar para atender as normas da Avisa, então quem comprar poderá se beneficiar das melhorias”, diz Kronberg.

Localizada em Iporã, a cerca de 50 km de Umuarama, no Paraná, a empresa foi investigada na Operação Carne Fraca por vender produtos vencidos, trocar etiquetas e transportar produtos sem a temperatura adequada. O frigorífico gerava cerca de 400 empregos diretos e mais de 2 mil indiretos, em granjas e propriedades rurais. Após a operação e a prisão preventiva do proprietário, a empresa teve sua falência decretada. O valor arrecadado no leilão será usado para pagamento de dívidas trabalhistas, além de outros credores.

Veja todos os lotes e valores

Lote 1: Máquinas e equipamentos (frigoríficos de suínos). A lista completa que compõe o lote pode ser visto aqui.

Lance inicial: R$ 2.460.605 milhões. Caso não seja vendido no dia 22, um novo leilão ocorre no dia 29 com lance inicial de R$ 1.722.423,50 milhões

Lote 2: Benfeitorias (barracões, galpões e demais benfeitorias na unidade frigorífica). A lista completa que compõe o lote pode ser visto aqui.

Lance inicial de R$ 4.686,945 milhões. Caso não seja vendido no dia 22, um novo leilão ocorre no dia 29 com lance inicial de R$ 3.280.861,50

Lote 3: Imóveis, benfeitorias, máquinas e equipamentos existentes na fábrica. A lista completa que compõe o lote pode ser visto aqui.

Lance inicial: R$ 784.820 mil. Caso não seja vendido no dia 22, um novo leilão ocorre no dia 29 com lance inicial de R$ 549.374 mil.

Para participar do leilão é necessário realizar um cadastro no site do leiloeiro, enviar online alguns documentos e aguardar a habilitação.